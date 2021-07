Francesca Fagnani cosa voleva fare da piccola? La scoperta cambiò tutto

Leggi su chenews

(Di domenica 4 luglio 2021) Giornalista e conduttrice televisiva di successo, sapeteda? Unaha cambiato i piani F.(fonte foto: Instagram, @frafagni)È un personaggio molto noto ed affermato,, giornalista e conduttrice dal grande successo, alla guida di un programma molto amato che come note va in onda su Rai 2, Belve: non tutti conoscono quella curiosità che la riguarda, ovveroda ...