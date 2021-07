Formula 1 2021, Verstappen al comando (Di domenica 4 luglio 2021) La stagione di Formula 1 entra nel vivo. La Red Bull sfida la Mercedes per il titolo: la classifica aggiornata del mondiale Si spegne il semaforo e partono i motori, una nuova stagione di Formula 1 ed una classifica pronta ad aggiornarsi. Un Mondiale che per ora parla austriaco, con la Red Bull pronta ad insidiare il trono della Mercedes. Hamilton punta all’ottavo titolo, per entrare nella storia di questo sporto. La Ferrari recupera qualche cavallo ed è decisa a diventare la terza forza in pista, ma la lotta sarà dura, con la McLaren con motore Mercedes e voglia di raccattare qualche podio. GRAN PREMI BAHRAIN (CRONACA DELLA GARA) IMOLA ... Leggi su zon (Di domenica 4 luglio 2021) La stagione di1 entra nel vivo. La Red Bull sfida la Mercedes per il titolo: la classifica aggiornata del mondiale Si spegne il semaforo e partono i motori, una nuova stagione di1 ed una classifica pronta ad aggiornarsi. Un Mondiale che per ora parla austriaco, con la Red Bull pronta ad insidiare il trono della Mercedes. Hamilton punta all’ottavo titolo, per entrare nella storia di questo sporto. La Ferrari recupera qualche cavallo ed è decisa a diventare la terza forza in pista, ma la lotta sarà dura, con la McLaren con motore Mercedes e voglia di raccattare qualche podio. GRAN PREMI BAHRAIN (CRONACA DELLA GARA) IMOLA ...

