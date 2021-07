El Shaarawy indagato per lesioni gravi: lite con il ladro beccato nella sua Lamborghini (Di domenica 4 luglio 2021) lesioni gravi: è questa l'accusa per Stephen El Shaarawy, indagato dalla Procura di Roma per le ferite riportate da Jose Carlos Aliaga Sagardia, l'uomo di origini cilene che il 12 febbraio scorso ... Leggi su leggo (Di domenica 4 luglio 2021): è questa l'accusa per Stephen Eldalla Procura di Roma per le ferite riportate da Jose Carlos Aliaga Sagardia, l'uomo di origini cilene che il 12 febbraio scorso ...

