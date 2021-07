Due ragazze nascoste in un campo di grano. Una di loro chiede aiuto “Sara è morta” (Di domenica 4 luglio 2021) I Carabinieri di San Donato Milanese hanno ricevuto una telefonata a dir poco agghiacciante che parlava di due giovani travolte da una mietitrebbia. Poi, le indagini. Dramma ai confini di San Donato Milanese dove una terribile chiamata ai Carabinieri che accennava ad un investimento con mietitrebbia in uno dei campi ha messo in moto le L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 4 luglio 2021) I Carabinieri di San Donato Milanese hanno ricevuto una telefonata a dir poco agghiacciante che parlava di due giovani travolte da una mietitrebbia. Poi, le indagini. Dramma ai confini di San Donato Milanese dove una terribile chiamata ai Carabinieri che accennava ad un investimento con mietitrebbia in uno dei campi ha messo in moto le L'articolo proviene da Leggilo.org.

