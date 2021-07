Conte, tanta voglia di comandare poca voglia di farsi il mazzo (Di domenica 4 luglio 2021) C’è chi la fa semplice sulla pelle di Conte. “Se ti metti in proprio”, gli sussurrano i presunti amici, “come minimo prenderai il 10, anzi il 15, forse addirittura il 20 per cento rastrellando voti di qua e di là, centrodestra compreso”. Morale: che cosa aspetta l’Avvocato del popolo? Perché indugia nelle mediazioni con Grillo anziché mandarcelo direttamente? Tutte domande di chi non sa cosa voglia dire creare un partito, e nemmeno immagina in quali grane Giuseppe si andrebbe a ficcare. Lui invece se ne rende conto; e a sentire chi gli sta intorno, lanciare una ditta politica non è prospettiva che lo faccia impazzire. Mille volte, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 luglio 2021) C’è chi la fa semplice sulla pelle di. “Se ti metti in proprio”, gli sussurrano i presunti amici, “come minimo prenderai il 10, anzi il 15, forse addirittura il 20 per cento rastrellando voti di qua e di là, centrodestra compreso”. Morale: che cosa aspetta l’Avvocato del popolo? Perché indugia nelle mediazioni con Grillo anziché mandarcelo direttamente? Tutte domande di chi non sa cosadire creare un partito, e nemmeno immagina in quali grane Giuseppe si andrebbe a ficcare. Lui invece se ne rende conto; e a sentire chi gli sta intorno, lanciare una ditta politica non è prospettiva che lo faccia impazzire. Mille volte, ...

borghi_claudio : Di solito non sono d'accordo con quello che scrive però va detto che @mattiafeltri lo scrive bene. Dove altro lo tr… - ErmannoKilgore : Continua l’opera da parte del Sistema di delegittimazione di #Conte, ricordo che se non era per lui il #M5S sarebbe… - matteogiacosa1 : Elemento che non abbiamo considerato, perlomeno io. Che ne pensate? @Matte_Schiavon @liberalunicorno - BosiBubu : Conte, tanta voglia di comandare poca voglia di farsi il mazzo (di U. Magri) - GibelliTiziana : RT @HuffPostItalia: Conte, tanta voglia di comandare poca voglia di farsi il mazzo -