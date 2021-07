Classifica Mondiale costruttori F1 2021: Red Bull allunga! Ferrari quarta a -19 dalla McLaren (Di domenica 4 luglio 2021) La Red Bull allunga in testa alla Classifica generale del Mondiale costruttori F1 al termine del GP d’Austria 2021, nona tappa del campionato andata in scena sul circuito di Spielberg. La Ferrari è quarta con 19 punti di svantaggio dalla McLaren. Classifica Mondiale costruttori F1 2021 1 RED Bull RACING HONDA 286 2 MERCEDES 242 3 McLaren MERCEDES 1414 Ferrari 122 5 ALPHATAURI HONDA 48 6 ASTON MARTIN MERCEDES 44 7 ALPINE ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) La Redallunga in testa allagenerale delF1 al termine del GP d’Austria, nona tappa del campionato andata in scena sul circuito di Spielberg. Lacon 19 punti di svantaggioF11 REDRACING HONDA 286 2 MERCEDES 242 3MERCEDES 1414122 5 ALPHATAURI HONDA 48 6 ASTON MARTIN MERCEDES 44 7 ALPINE ...

