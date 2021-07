Calciomercato Juventus | decisione drastica per Pjanic | Lo liberano gratis!

(Di domenica 4 luglio 2021) Lapensa a quali colpi strutturare sul, cercando di centrare i nomi giusti per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. I bianconeri lavorano su Miralem: svolta clamorosa… L'articoloperLoè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

E' ovviamente ildellaa tenere banco in queste settimane estive, con i tifosi che attendono novità sul fronte acquisti.Il centrocampista bosniaco potrebbe fare ritorno allavisto l'approdo di Allegri ma anche Inter e Psg si sono fatte avanti. La politica del Barcellona, dunque, è chiara. Laporta ha deciso di ...Il ritorno di Pjanic in direzione Serie A potrebbe presto realizzarsi: Juventus spettatrice interessata, così come il PSG. La novità è rappresentata dall'interessamento dell'Inter ...Miralem Pjanic, dopo una stagione fortemente negativa al Barcellona, starebbe pensando seriamente al ritorno nel campionato italiano.