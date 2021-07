Bologna | ‘Marcella Di Folco – Attivista trans’ | hai scritto la storia Ancora una volta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 luglio 2021) Cara Marcella, è successo davvero. Hailauna. Ladel mondo. Da qualche ora un intero piazzale, qui a, la tua, porta il tuo nome. E no, non abbiamosolo quello, cosa credi? Ci hai insegnato a farle per bene le battaglie, ad andare fino in fondo. E non lo abbiamo dimenticato. Così questa mattina nel giardino di Villa Cassarini, abbiamo scoperto la targa che da il nome a quel piazzale: “Marcella Ditrans”. Sì, lo abbiamo...