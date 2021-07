Basket, Gianni Petrucci: “Una vittoria fantastica, merito di Meo Sacchetti e del suo staff” (Di domenica 4 luglio 2021) L’Italia vince per 95-102 a Belgrado e stacca il pass per le Olimpiadi nel Basket maschile: gli azzurri tornano a 17 anni di distanza dall’argento di Atene 2004 e la delegazione italiana sale a 384 atleti (198 uomini e 186 donne), ritoccando il numero record per i Giochi di Tokyo. Queste le prime parole del presidente della FIP, Gianni Petrucci, al sito federale: “Una partita straordinaria, che rimarrà nella storia perché vincere in casa della Serbia è sempre un’impresa, indipendentemente dalle assenze delle due squadre“. Conclude il numero 1 della pallacanestro italiana con un pensiero al tecnico degli azzurri: “Una ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) L’Italia vince per 95-102 a Belgrado e stacca il pass per le Olimpiadi nelmaschile: gli azzurri tornano a 17 anni di distanza dall’argento di Atene 2004 e la delegazione italiana sale a 384 atleti (198 uomini e 186 donne), ritoccando il numero record per i Giochi di Tokyo. Queste le prime parole del presidente della FIP,, al sito federale: “Una partita straordinaria, che rimarrà nella storia perché vincere in casa della Serbia è sempre un’impresa, indipendentemente dalle assenze delle due squadre“. Conclude il numero 1 della pallacanestro italiana con un pensiero al tecnico degli azzurri: “Una ...

