Amici: Ex concorrente fa una rivelazione particolare su Maria De Filippi (Di domenica 4 luglio 2021) Vediamo insieme che cosa ha confessato, stupendo tutti un ex concorrente del programma condotto da Maria De Filippi, stupendo tutti. Vediamo cosa ha dichiarato Mario su Maria De FilippiIl programma alla ricerca di nuovi talenti è sempre molto amato e seguito, ma un suo ex concorrente ha rivelato qualcosa di particolare sulla sua padrona di casa, ovvero Maria De Filippi. Cerchiamo di capire meglio che cosa ha detto e per quale motivo ha lasciato tutti senza parole. Amici: ex concorrente ... Leggi su formatonews (Di domenica 4 luglio 2021) Vediamo insieme che cosa ha confessato, stupendo tutti un exdel programma condotto daDe, stupendo tutti. Vediamo cosa ha dichiarato Mario suDeIl programma alla ricerca di nuovi talenti è sempre molto amato e seguito, ma un suo exha rivelato qualcosa disulla sua padrona di casa, ovveroDe. Cerchiamo di capire meglio che cosa ha detto e per quale motivo ha lasciato tutti senza parole.: ex...

Advertising

Martina68409303 : RT @sonoesauritaaa: pensate la tristezza: ha un ep da fare uscire e invece di raccontare ai suoi fan come è stato fatto o di cosa parlerà,… - ilteamdeipali1 : RT @sonoesauritaaa: pensate la tristezza: ha un ep da fare uscire e invece di raccontare ai suoi fan come è stato fatto o di cosa parlerà,… - sonoesauritaaa : pensate la tristezza: ha un ep da fare uscire e invece di raccontare ai suoi fan come è stato fatto o di cosa parle… - IsabelleAkabel : Comunque mia madre ieri mi fa “Oh ma Aka7even sta facendo più successo di *nome di un altro concorrente di amici ch… - ForSangiulia : @Paolo1998 @barb1p È stata una concorrente del programma 'Amici' di quest'anno. -