Wimbledon, Sonego e Berrettini agli ottavi di finale: dal 1955 non c’erano due italiani tra i migliori 16 sull’erba inglese (Di sabato 3 luglio 2021) Per la prima volta dell’era Open, l’Italia porta due tennisti agli ottavi di finale di Wimbledon. Erano 66 anni che non accadeva. Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini hanno rotto l’incantesimo che durava dal 1955, quando ad approdare tra i migliori sedici sull’erba inglese furono Nicola Pietrangeli e Beppe Merlo. La ‘doppietta’ azzurra è la terza nella storia, visto che ancora prima ci erano riusciti solo Gianni Cucelli e Rolando Del Bello nel 1949. Berrettini, n.9 del mondo, ha battuto lo sloveno Aljaz ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Per la prima volta dell’era Open, l’Italia porta due tennistididi. Erano 66 anni che non accadeva. Lorenzoe Matteohanno rotto l’incantesimo che durava dal, quando ad approdare tra isedicifurono Nicola Pietrangeli e Beppe Merlo. La ‘doppietta’ azzurra è la terza nella storia, visto che ancora prima ci erano riusciti solo Gianni Cucelli e Rolando Del Bello nel 1949., n.9 del mondo, ha battuto lo sloveno Aljaz ...

