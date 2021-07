Wimbledon 2021, Matteo Berrettini col pilota automatico: Bedene ko, azzurro agli ottavi (Di sabato 3 luglio 2021) Aljaz Bedene continua a portare fortuna a Matteo Berrettini a Wimbledon. Il tennista romano replica il successo del 2019 battendo lo sloveno giocando col pilota automatico, con un 6-4 periodico in poco meno di un’ora e cinquanta minuti in cui ha avuto sempre il pallino del gioco dalla sua parte. Bedene non ha mai impensierito davvero l’azzurro, che ha così pareggiato il suo miglior risultato a Londra raggiungendo gli ottavi di finale. Matteo instrada subito la partita sulla sua strada con il suo servizio. I suoi turni di ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Aljazcontinua a portare fortuna a. Il tennista romano replica il successo del 2019 battendo lo sloveno giocando col, con un 6-4 periodico in poco meno di un’ora e cinquanta minuti in cui ha avuto sempre il pallino del gioco dalla sua parte.non ha mai impensierito davvero l’, che ha così pareggiato il suo miglior risultato a Londra raggiungendo glidi finale.instrada subito la partita sulla sua strada con il suo servizio. I suoi turni di ...

Advertising

RaiSport : ?? #Berrettini e #Sonego volano agli ottavi di #Wimbledon Battuti in tre set rispettivamente #Bedene e #Duckworth ??… - SkySport : ???? DUE ITALIANI AGLI OTTAVI DI WIMBLEDON ?? Non succedeva dal 1955 ?? - AlePassanti : RT @OA_Sport: Autorevole successo di Matteo Berrettini contro Aljaz Bedene, è agli ottavi di finale di Wimbledon - OA_Sport : Autorevole successo di Matteo Berrettini contro Aljaz Bedene, è agli ottavi di finale di Wimbledon - Tomas1374 : RT @Eurosport_IT: AVANTI ANCHE SONEGO! ?????? Partita perfetto dell'azzurro che per la prima volta in carriera conquista gli ottavi di finale… -