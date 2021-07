Vittoria Schisano si confessa a Belve: “Con il mio sesso ho avuto difficoltà, Donato è stato decisivo. Se mi manchi di rispetto ti sbrano” (Di sabato 3 luglio 2021) Dalle difficoltà a letto dopo le operazioni per diventare donna, alle parti più intime del proprio carattere. Vittoria Schisano si è raccontata senza filtri al programma Belve, su Rai 2, condotto da Francesca Fagnani. Schisano ha detto di sentirsi una “tigre” perché “femminile, materna, accogliente”, un animale al quale però “non devi pestare la coda perché ti stacca la testa”. “Se mi manchi di rispetto? Ti sbrano. Mi è capitato, sono napoletana e ho fatto delle sceneggiate col fiocco. Ora ho imparato a contare”, spiega ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Dallea letto dopo le operazioni per diventare donna, alle parti più intime del proprio carattere.si è raccontata senza filtri al programma, su Rai 2, condotto da Francesca Fagnani.ha detto di sentirsi una “tigre” perché “femminile, materna, accogliente”, un animale al quale però “non devi pestare la coda perché ti stacca la testa”. “Se midi? Ti. Mi è capitato, sono napoletana e ho fatto delle sceneggiate col fiocco. Ora ho imparato a contare”, spiega ancora ...

