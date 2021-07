Un altro caso SolarWinds? L’attacco (russo?) a Kaseya (Di sabato 3 luglio 2021) È un “colossale” attacco ransomware quello che ha colpito circa 200 aziende statunitensi. È quanto ha riferito la società di sicurezza cibernetica Huntress Labs, citata dalla Bbc, secondo cui gli hacker hanno preso di mira Kaseya, azienda con sede in Florida, prima di diffondersi attraverso le reti aziendali che utilizzano il suo software. Kaseya ha spiegato sul suo sito web che sta indagando su un “potenziale attacco” al VSA, che i professionisti IT utilizzano per gestire server, desktop, dispositivi di rete e stampanti. “Kaseya è la Coca-Cola della gestione remota”, ha detto Jake Williams, Cto di BreachQuest. Visto il weekend di festa, ... Leggi su formiche (Di sabato 3 luglio 2021) È un “colossale” attacco ransomware quello che ha colpito circa 200 aziende statunitensi. È quanto ha riferito la società di sicurezza cibernetica Huntress Labs, citata dalla Bbc, secondo cui gli hacker hanno preso di mira, azienda con sede in Florida, prima di diffondersi attraverso le reti aziendali che utilizzano il suo software.ha spiegato sul suo sito web che sta indagando su un “potenziale attacco” al VSA, che i professionisti IT utilizzano per gestire server, desktop, dispositivi di rete e stampanti. “è la Coca-Cola della gestione remota”, ha detto Jake Williams, Cto di BreachQuest. Visto il weekend di festa, ...

Un altro caso SolarWinds? L'attacco (russo?) a Kaseya Formiche.net

