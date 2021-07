Scissione congelata. Grillo blocca il voto sul comitato direttivo e sceglie 7 saggi per riformare il M5S (Di sabato 3 luglio 2021) Beppe Grillo torna sui suoi passi. E accoglie la richiesta di mediazione arrivata dai parlamentari: così ha bloccato il voto sul comitato direttivo indetto su Rousseau. Grillo sceglie sette saggi per riformare il M5S E ha annunciato che “individuerà un comitato di sette persone che si dovrà occupare delle modifiche ritenute più opportune in linea con i principi e i valori della nostra comunità”. Il comitato sarà composto dal presidente del comitato di garanzia Vito Crimi, dal capogruppo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 luglio 2021) Beppetorna sui suoi passi. E accoglie la richiesta di mediazione arrivata dai parlamentari: così hato ilsulindetto su Rousseau.setteperil M5S E ha annunciato che “individuerà undi sette persone che si dovrà occupare delle modifiche ritenute più opportune in linea con i principi e i valori della nostra comunità”. Ilsarà composto dal presidente deldi garanzia Vito Crimi, dal capogruppo ...

