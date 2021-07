(Di sabato 3 luglio 2021)sta preparando la festa diper ilnardo, che il 18 luglio festeggia quattro anni. Qualche fan, in modo forse un po’ inopportuno, le ha chiesto su Instagram se anche il papà del bambino,parteciperà al party, insieme all’attuale compagna. La risposta è ovviamente sì, come ha spiegato la. Secondo voi un bambino, un angioletto, che compie quattro anni deve per forza privarsi della presenza di sua madre, che ne ha una, o di suo papà, che ne ha ...

Advertising

andreastoolbox : Pierpaolo Pretelli con Giulia Salemi al compleanno del figlio Leo? Ariadna Romero chiarisce - glooit : Pierpaolo Pretelli con Giulia Salemi al compleanno del figlio Leo? Ariadna Romero chiarisce leggi su Gloo… - DomenicoIppol20 : RT @DomenicoIppol20: #prelemi CARI GIULIA SALEMI È PIERPAOLO PRETELLI AVETE UN CUORE SOLE È UNA ANIMA PURA. GIULIA SALEMI ALLE IENE GIULI… - DomenicoIppol20 : #prelemi CARI GIULIA SALEMI È PIERPAOLO PRETELLI AVETE UN CUORE SOLE È UNA ANIMA PURA. GIULIA SALEMI ALLE IENE GI… - fltrboca : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

e Giulia Salemi, Ariadna Romero fa un chiarimento: 'Nessun problema con loro' Oggi è il compleanno del figlio die Ariadna Romero . E quest'ultima ha deciso di ...Mentree Giulia Salemi si godono il meritato riposo, alle terme in quel di Roma, condividono anche dei video Instagram, compreso uno dove intonano "Mille", la hit estiva di Fedez con ...Non c’è nessuna tensione tra Ariadna Romero e i Prelemi, alla showgirl cubana tocca precisarlo ancora una volta ...Le news di gossip in breve di sabato 3 luglio Ariadna Romero, al compleanno di Leo ci sarà anche Giulia Salemi. Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo ha risposto ai follower c ...