Naufragio al largo della Tunisia, almeno 43 i migranti annegati (Di sabato 3 luglio 2021) Sono almeno 43 i migranti annegati in un Naufragio a largo della Tunisia. Altre 84 persone sono state salvate. Lo fa sapere la Mezzaluna rossa tunisina. L'imbarcazione aveva lasciato la città libica di Zuwara diretta in Italia. Intanto l'hotspot di Lampedusa resta al massimo della sua capienza.

