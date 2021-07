Napoli-Spalletti, definiti i dettagli del contratto: le cifre dell’ingaggio (Di sabato 3 luglio 2021) Il Napoli ha definito i dettagli del contratto di Luciano Spalletti. Nella giornata di ieri sono stati definiti tutti i dettagli riguardo il contratto che … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 3 luglio 2021) Ilha definito ideldi Luciano. Nella giornata di ieri sono statitutti iriguardo ilche … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : ?? | Mister #Spalletti: “Forza Napoli...sarò con te!” ?? #ForzaNapoliSempre - tvdellosport : ?? NAPOLI, È ARRIVATO SPALLETTI Luciano #Spalletti è arrivato in città per iniziare la sua nuova avventura da all… - DiMarzio : #Napoli, comincia l'era #Spalletti: il nuovo allenatore è arrivato in città - siesto_dino : RT @StabiaChannel: #NapoliCalcio #Napoli - Spalletti a Castel Volturno, «Non vedo l'ora di cominciare» LEGGI LA NEWS: - infoitsport : Mercato Napoli Emerson Palmieri, Spalletti vuole il terzino del Chelsea -