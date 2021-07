Motor Valley Fest 2021 - Lautomobile al tempo dei Big data (Di sabato 3 luglio 2021) Nel 2014 il primo veicolo al mondo a implementare Apple CarPlay fu un'auto italiana, prodotta proprio nella Motor Valley, la Ferrari FF. E l'integrazione a bordo fu seguita dall'altrettanto italiano Art Group, con sede in Umbria. Lo stesso che ha curato l'installazione del sistema Alexa, da quest'anno, su un'altra figlia del territorio modenese, la Lamborghini Huracán Evo. Insomma, nella narrativa che contrappone il vecchio mondo del "ferro", dell'ingegneria meccanica, al nuovo mondo del silicio, cioè dell'ingegneria elettronica, il nostro Paese ha eccellenze da esibire non soltanto nel primo ambito. E così quale cornice migliore della ... Leggi su quattroruote (Di sabato 3 luglio 2021) Nel 2014 il primo veicolo al mondo a implementare Apple CarPlay fu un'auto italiana, prodotta proprio nella, la Ferrari FF. E l'integrazione a bordo fu seguita dall'altrettanto italiano Art Group, con sede in Umbria. Lo stesso che ha curato l'installazione del sistema Alexa, da quest'anno, su un'altra figlia del territorio modenese, la Lamborghini Huracán Evo. Insomma, nella narrativa che contrappone il vecchio mondo del "ferro", dell'ingegneria meccanica, al nuovo mondo del silicio, cioè dell'ingegneria elettronica, il nostro Paese ha eccellenze da esibire non soltanto nel primo ambito. E così quale cornice migliore della ...

horottoilvetro : RT @rep_bologna: Modena, grave incidente al Motor Valley Fest per un meccanico Ferrari: amputato un piede [aggiornamento delle 17:56] https… - infoiteconomia : Modena, grave incidente al Motor Valley Fest per un meccanico Ferrari: amputato un piede - infoiteconomia : Modena, grave incidente al Motor Valley Fest per un meccanico Ferrari: amputato un piede - Yogaolic : RT @repubblica: Modena, grave incidente al Motor Valley Fest per un meccanico Ferrari: amputato un piede - Filo2385Filippo : RT @repubblica: Modena, grave incidente al Motor Valley Fest per un meccanico Ferrari: amputato un piede -