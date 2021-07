Love is in the air, spoiler turchi: Serkan scopre una terribile verità (Di sabato 3 luglio 2021) Il destino di Eda e Serkan, nel corso delle prossime puntate di Love is in the air, si rivelerà sempre più accidentato e frastagliato, come rivelano gli spoiler turchi. I due giovani, che dopo essersi scontrati duramente all'inizio della loro conoscenza, hanno poi stipulato un accordo di fidanzamento con l'obiettivo di far tornare Selin, l'ex fidanzata del ragazzo, tra le sue braccia, visto che sta addirittura per sposarsi con un altro uomo, Ferit. In cambio, Serkan pagherà gli studi in Italia a Eda. Tuttavia, giorno dopo giorno, la coppia inizierà ad entrare sempre più nella parte ed entrambi si ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 3 luglio 2021) Il destino di Eda e, nel corso delle prossime puntate diis in the air, si rivelerà sempre più accidentato e frastagliato, come rivelano gli. I due giovani, che dopo essersi scontrati duramente all'inizio della loro conoscenza, hanno poi stipulato un accordo di fidanzamento con l'obiettivo di far tornare Selin, l'ex fidanzata del ragazzo, tra le sue braccia, visto che sta addirittura per sposarsi con un altro uomo, Ferit. In cambio,pagherà gli studi in Italia a Eda. Tuttavia, giorno dopo giorno, la coppia inizierà ad entrare sempre più nella parte ed entrambi si ...

