LIVE F1, GP Austria 2021 in DIRETTA: orario TV8 qualifiche, la Ferrari deve risalire la china (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8: orario qualifiche GP Austria IN CHIARO ORARI FP3 E qualifiche DI OGGI (SABATO 3 LUGLIO) CRONACA PROVE LIBERE 2 CLASSIFICA TEMPI PROVE LIBERE 2 Ferrari A DUE FACCE: BELLA DI MATTINA, ATTARDATA IN FP2 Ferrari, BACK-TO-BACK A SPIELBERG: C’E’ IL RISCHIO DI UNA REPLICA LA Ferrari STUDIA UNA NUOVA ALA POSTERIORE LEWIS HAMILTON RISPONDE A VERSTAPPEN: SI INFIAMMA IL DUELLO PER IL MONDIALE CHARLES LECLERC: “PASSO GARA BUONO, CI MANCA QUALCOSA SUL GIRO SECCO” CARLOS SAINZ: “SIAMO FORTI IN CURVA, ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8:GPIN CHIARO ORARI FP3 EDI OGGI (SABATO 3 LUGLIO) CRONACA PROVE LIBERE 2 CLASSIFICA TEMPI PROVE LIBERE 2A DUE FACCE: BELLA DI MATTINA, ATTARDATA IN FP2, BACK-TO-BACK A SPIELBERG: C’E’ IL RISCHIO DI UNA REPLICA LASTUDIA UNA NUOVA ALA POSTERIORE LEWIS HAMILTON RISPONDE A VERSTAPPEN: SI INFIAMMA IL DUELLO PER IL MONDIALE CHARLES LECLERC: “PASSO GARA BUONO, CI MANCA QUALCOSA SUL GIRO SECCO” CARLOS SAINZ: “SIAMO FORTI IN CURVA, ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Max non molla la 1° posizione (-30 ??) ?? Vettel e Tsunoda sorprendono, Ferrari dietro IL LIVE… - SkySportF1 : ? INCIDENTE PER LANCE STROLL (-30 ??) ?? Partono forte le rosse, Max martella IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? HAMILTON LANCIA LA SFIDA A VERSTAPPEN ? Le Ferrari non si ripetono nelle FP2 IL LIVE - infoitsport : Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Austria 2021) - Walter06783737 : RT @SkySportF1: ? INCIDENTE PER LANCE STROLL (-30 ??) ?? Partono forte le rosse, Max martella IL LIVE ? -