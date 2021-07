Le oscillazioni di Elena

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 4 luglio 2021) Per i Greci una stupefacente ricchezza di figure sorge dal mito, nella molteplicità di aspetti, volti, voci, colori, che appartiene alla dinamica dei simboli: la loro unità è fatta di opposizioni speculari, e su essa si fonda la bellezza della letteratura, ogni idea di bellezza.ne è l’archetipo. E gli archetipi hanno a che fare con le origini, con le idee, con il divino e il sacro. Figura divina o semidivina, non personaggio, dunque, in Euripideè onnipresente, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.