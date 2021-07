Lazio | presentata la nuova maglia “green”

(Di sabato 3 luglio 2021) Laha presentato la suaHome e ci sarà una novità rispetto al passato. Il kit sarà completamente ecosostenibile. Ecco il comunicato con cui il club biancoceleste presenta la: “La campagna di lancio delladella S.S.è stata pensata con l’obiettivo di attirare la maggior attenzione possibile su un tema così caro e condiviso da Macron e S.S.: la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente. Una campagna che ha voluto comunicare come ladella S.S.possa essere ...

CALCIO, Tare frena. Basic accelera NUOVA STAGIONE, inizia l'era Sarri. Ritiro ad Auronzo di Cadore... Novità green Sarà la prima società ad adottare una simile tecnologia. Per l'intera ...... il soggetto terzo che erediterà la squadra dalla vecchia proprietà (troppo legata a Lotito, già proprietario della) per traghettarla verso la cessione. Il club campano ha spiegato, attraverso ...Presentata la prima maglia Lazio per la stagione 2021/2022: le indiscrezioni parlavano di colore verde ma il green si riferisce ad un altro concept.Prima maglia verde? Non esattamente. Anzi proprio no, la maglia home della Lazio sarà celeste, ma green nel senso di ecologico. L'unica sfumatura di verde, che non si vede, è ...