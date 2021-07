Incidente sul Garda, chiesto l’arresto per uno dei due tedeschi coinvolti (Di sabato 3 luglio 2021) Per l’Incidente sul Garda, la procura di Brescia ha chiesto l’arresto per uno dei due tedeschi accusati di omicidio colposo e omissione di soccorso Lo scorso 19 giugno un motoscafo Riva, con a bordo due tedeschi, ha travolto nelle acque del Lago di Garda, nei pressi di Saló, una piccola imbarcazione, su cui viaggiavano Umberto Garzarella e la fidanzata Greta Nedrotti, uccidendoli nello schianto. I due tedeschi sono stati fermati il giorno dopo. Uno dei due, visionate anche le telecamere di sicurezza dell’approdo, dimostrano lo stato di alterazione di uno ... Leggi su 361magazine (Di sabato 3 luglio 2021) Per l’sul, la procura di Brescia haper uno dei dueaccusati di omicidio colposo e omissione di soccorso Lo scorso 19 giugno un motoscafo Riva, con a bordo due, ha travolto nelle acque del Lago di, nei pressi di Saló, una piccola imbarcazione, su cui viaggiavano Umberto Garzarella e la fidanzata Greta Nedrotti, uccidendoli nello schianto. I duesono stati fermati il giorno dopo. Uno dei due, visionate anche le telecamere di sicurezza dell’approdo, dimostrano lo stato di alterazione di uno ...

