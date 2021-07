Giappone: ecco il capitano e vice capitano per Tokyo 2020 (Di sabato 3 luglio 2021) Il velocista YAMAGATA Ryota è stato nominato capitano della squadra Giapponese ai Giochi Olimpici con il giocatore di ping pong ISHIKAWA Kasumi come vice-capitano, ha annunciato il Comitato Olimpico Giapponese. YAMAGATA Ryota e ISHIKAWA Kasumi hanno già partecipato alle Olimpiadi? Sarà la terza Olimpiade sia per Yamagata che per Ishikawa, che guideranno la squadra nazionale di circa 600 atleti. Il 29enne capitano ha prenotato il suo biglietto per i Giochi quando ha stabilito un record nazionale nei 100 metri maschili ai campionati ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 luglio 2021) Il velocista YAMAGATA Ryota è stato nominatodella squadrase ai Giochi Olimpici con il giocatore di ping pong ISHIKAWA Kasumi come, ha annunciato il Comitato Olimpicose. YAMAGATA Ryota e ISHIKAWA Kasumi hanno già partecipato alle Olimpiadi? Sarà la terza Olimpiade sia per Yamagata che per Ishikawa, che guideranno la squadra nazionale di circa 600 atleti. Il 29enneha prenotato il suo biglietto per i Giochi quando ha stabilito un record nazionale nei 100 metri maschili ai campionati ...

