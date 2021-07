Europei: gol di Barella trascina festa in piazza a Cagliari (Di sabato 3 luglio 2021) Notte di festa anche a Cagliari per l'impresa dell'Italia approdata alla semifinale degli Europei con la vittoria sul Belgio. In Sardegna doppio entusiasmo perchè a spianare la strada alla Nazionale è ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 3 luglio 2021) Notte dianche aper l'impresa dell'Italia approdata alla semifinale deglicon la vittoria sul Belgio. In Sardegna doppio entusiasmo perchè a spianare la strada alla Nazionale è ...

Advertising

Inter : ? | #EURO2020 L’Italia va in semifinale: apre il gran gol di Barella, @RomeluLukaku9 accorcia per il Belgio elimi… - SkySport : SVIZZERA-SPAGNA 2-4 Risultato dopo i calci di rigore ? ? aut. #Zakaria (8’) ? #Shaqiri (68’) ? EURO 2020 – Quarti d… - SkySport : ?? INSIGNE COL TIRO A GIROOOOO?? ???? Il numero ?? segna dalla sua 'mattonella' ?? Gli HL ?? - andreastoolbox : Europei, nuovi record per l'Italia di Mancini: vittorie consecutive e gol segnati | Sky Sport - depa681 : RT @jacopo_iacoboni: Il gol più bello degli europei finora -