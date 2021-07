Euro 2020 | Italia in semifinale | esplode la festa a Milano | cori e caroselli per le strade

(Di sabato 3 luglio 2021) Gli ultimi istanti del match- Belgio validi per accedere alle semifinali di, visti dal maxi schermo del Ride di: al fischio finale, con la vittoria dell', scoppia la ...

Advertising

sscnapoli : ???? | #BelgioItalia 1-2. @Lor_Insigne protagonista con uno splendido gol ?? Azzurri in semifinale. ??… - Bolanet : #LiveBolanet FT: Belgia 1-2 Italia (45' Lukaku ; 31' Barella, 44' Insigne) | Possessions: 45%-55% | Shots: 10-14 |… - UEFAcom_es : ???? ?????????????? ?????????????? ?? ?? - ultimenews24 : Belgio-Italia finisce 1-2, con gli azzurri che conquistano la semifinale di Euro 2020. E su Twitter esplode la gioi… - martinadn8 : RT @SkySport: È FINITA?? ???? L’ITALIA PUÒ ESULTARE ?? Sarà semifinale contro la Spagna ?? @PeppeDiSte ? EURO 2020 #BelgioItalia ? #SkyEuro202… -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

Sport Mediaset

Dimmi che è vero, caro lettore. Dimmi che abbiamo battuto i primi del mondo, e lo sono da tre anni. Dimmi che siamo semifinalisti dell'Europeo, tra i primi quattro del Continente, noi che soltanto tre ...ROMA - Dopo le vittorie di Spagna e Italia (rispettivamente contro Svizzera e Belgio) che hanno dato vita alla prima semifinale di questi Europei, oggi è il turno dell'altra parte del tabellone. Allo ...Il programma e i telecronisti su Sky Sport e la Rai di Ucraina-Inghilterra, match valido per i quarti di finale di Euro 2020. Tutto pronto allo stadio Olimpico di Roma per lo scontro che mette di ...L’Italia ha conquistato l'accesso alla semifinale di EURO 2020, scopri come la stampa estera ha commentato la vittoria sul Belgio ...