DIRETTA F1, GP Austria 2021 LIVE: bolgia sugli spalti, tutto esaurito! Iniziate le qualifiche (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO qualifiche IN CHIARO SU TV8 15.02 In pista le Haas di Schumacher e Mazepin con gomme soft. 15.01 18 minuti la durata della Q1. 15.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le qualifiche! 14.59 Bel tempo a Spielberg. tutto esaurito sugli spalti, si è tornati alla normalità in Austria. FINALMENTE! 14.55 Cinque minuti al via delle qualifiche! 14.46 Le qualifiche, come di consueto, saranno divise in 3: Q1 di 18 minuti, Q2 di 15 e Q3 di 12. In ciascuna delle prime due sessioni ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIOIN CHIARO SU TV8 15.02 In pista le Haas di Schumacher e Mazepin con gomme soft. 15.01 18 minuti la durata della Q1. 15.00 SEMAFORO VERDE!le! 14.59 Bel tempo a Spielberg.esaurito, si è tornati alla normalità in. FINALMENTE! 14.55 Cinque minuti al via delle! 14.46 Le, come di consueto, saranno divise in 3: Q1 di 18 minuti, Q2 di 15 e Q3 di 12. In ciascuna delle prime due sessioni ...

