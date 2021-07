Convocata un’assemblea d’urgenza da parte della Lega Serie A per il 7 luglio (Di sabato 3 luglio 2021) Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha convocato un’assemblea d’urgenza per mercoledì 7 luglio Attraverso la pubblicazione di un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha convocato un’assemblea in via d’urgenza (come si legge). Tra i punti segnati nel comunicato sopra citato, ci sono: le misure per la sostenibilità del sistema calcio; la verifica dei poteri; la discussione sui diritti tv per i campionati di Primavera 1 e Primavera 2; la discussione sulle offerte per i pacchetti non esclusivi di Coppa Italia e Supercoppa per ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Con un comunicato ufficiale, laA ha convocatoper mercoledì 7Attraverso la pubblicazione di un comunicato ufficiale, laA ha convocatoin via(come si legge). Tra i punti segnati nel comunicato sopra citato, ci sono: le misure per la sostenibilità del sistema calcio; la verifica dei poteri; la discussione sui diritti tv per i campionati di Primavera 1 e Primavera 2; la discussione sulle offerte per i pacchetti non esclusivi di Coppa Italia e Supercoppa per ...

Advertising

aless_marchetti : Arriva ok @AcciaieriedIT al bilancio 2020. Lo scrivono colleghi ben informati, perché da azienda non un rigo. Il 21… - Ordine_CDL_NA : Oggi, 29/06/21 ore 10:00 è convocata l’assemblea degli iscritti per l'approvazione del consuntivo 2020 e, a seguire… -

Ultime Notizie dalla rete : Convocata un’assemblea Termini convocazione assemblea condominiale La Legge per Tutti