Berrettini, verde certezza: batte Bedene e vola agli ottavi (Di sabato 3 luglio 2021) Chiamatelo Matteo La Talpa. Non che Berrettini abbia problemi di vista, per carità, ma il fatto è con i suoi servizi a 230 km orari continua a scavare buchi sui campi di Wimbledon. Ieri è toccato ad ... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 luglio 2021) Chiamatelo Matteo La Talpa. Non cheabbia problemi di vista, per carità, ma il fatto è con i suoi servizi a 230 km orari continua a scavare buchi sui campi di Wimbledon. Ieri è toccato ad ...

Advertising

LGuidobaldi : Matteo #Berrettini e Lorenzo #Sonego , erba sempre più verde per loro ?? ottavi a #Wimbledon !! Tanto cuore, tanti… - infoitsport : Wimbledon verde speranza, avanti Berrettini e Sonego Re Federer c’è: Gasquet ko - cafifal : RT @ilgiornale: Djokovic a caccia del Grande Slam, Federer al rientro per l'impresa e Sinner, Musetti, Berrettini & Co pronti a stupire htt… - CappaManlio : RT @ilgiornale: Djokovic a caccia del Grande Slam, Federer al rientro per l'impresa e Sinner, Musetti, Berrettini & Co pronti a stupire htt… - ilgiornale : Djokovic a caccia del Grande Slam, Federer al rientro per l'impresa e Sinner, Musetti, Berrettini & Co pronti a stu… -