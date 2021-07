Appello scienziati | al bando plastica vergine dal 2040

(Di sabato 3 luglio 2021) Un trattato internazionale per mettere alla produzione di nuovadal, permettendo solo quella riciclata. E' quanto chiede un gruppo didi varie nazioni, con un...

Un trattato internazionale per mettere al bando la produzione di nuova plastica dal 2040, permettendo solo quella riciclata. E' quanto chiede un gruppo didi varie nazioni, con unpubblicato sulla rivista Science. I ricercatori chiedono il bando della produzione di plastica vergine dal 2040; la promozione dell'economia circolare, ...5) 57e medici di tutto il mondo, con indice di livello professionale tra i più alti del ... Nell', sulla scia di tantissime rilevazioni già espresse, si punta il dito sulla ...Un trattato internazionale per mettere al bando la produzione di nuova plastica dal 2040, permettendo solo quella riciclata. E' quanto chiede un gruppo di scienziati di varie nazioni, con un appello p ...Per questo raccolgo volentieri l’appello partito dalle colonne del ... sia stata immediatamente supportata da importanti scienziati, italiani e stranieri. A valle di queste prese di posizione ...