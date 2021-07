Traffico di droga dall' Albania alla Puglia e corruzione | 38 arresti

(Di venerdì 2 luglio 2021) Per i reati diinternazionale di, abuso d’ufficio e riciclaggio, le autorità albanesi e la Direzione investigativa antimafia italiana stanno eseguendo 38 misure cautelari...

Per i reati diinternazionale di, corruzione, abuso d'ufficio e riciclaggio, le autorità albanesi e la Direzione investigativa antimafia italiana stanno eseguendo 38 misure cautelari in Albania, ...Operazione antimafia nelle scorse ore fra Italia, Albania, Spagna ed altri Paesi.di, con ruolo - chiave della Puglia, ed altri reati a vario titolo (fra cui la corruzione) contestati ai 38 arrestati. Direzione distrettuale antimafia di Bari impegnata nel ...Da subito, le indagini si sono indirizzate sulla malavita del quartiere di Santa Lucia sopra Contesse e si sono sviluppate scandagliando le dinamiche criminali, soprattutto nell’ambito del traffico di ...MESSINA. Nelle notte appena trascorsa, circa 80 operatori della Polizia di Stato sono stati impegnati in una vasta azione anticrimine che ha portato all’esecuzione di 11 misure cautelari emesse a cari ...