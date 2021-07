Tour de France 2021, Vincenzo Nibali dà spettacolo! Scala la classifica con una fuga da lontano, che risposte verso Tokyo! (Di venerdì 2 luglio 2021) Vincenzo Nibali si è sempre distinto per estro, fantasia, originalità. In gara si è sempre inventato numeri spettacolari, regalando sprazzi di autentico genio ciclistico e vincendo nelle modalità più disparate nel corso della sua carriera. L’ultima stagione è stata decisamente complicata per lo Squalo, che in questa annata sta cercando il colpo di pedale dei giorni migliori per presentarsi al top alle Olimpiadi di Tokyo 2021: non è un mistero che tra tre settimane vorrà provare a conquistare l’ambita medaglia a cinque cerchi che un lustro fa gli sfuggì a causa di una caduta. Il siciliano sta partecipando al Tour de ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021)si è sempre distinto per estro, fantasia, originalità. In gara si è sempre inventato numeri spettacolari, regalando sprazzi di autentico genio ciclistico e vincendo nelle modalità più disparate nel corso della sua carriera. L’ultima stagione è stata decisamente complicata per lo Squalo, che in questa annata sta cercando il colpo di pedale dei giorni migliori per presentarsi al top alle Olimpiadi di Tokyo: non è un mistero che tra tre settimane vorrà provare a conquistare l’ambita medaglia a cinque cerchi che un lustro fa gli sfuggì a causa di una caduta. Il siciliano sta partecipando alde ...

