Temporali sul weekend | poi torna il caldo | meteo 2-4 luglio

(Di venerdì 2 luglio 2021) Ci apprestiamo a vivere un fine settimana spesso temporalesco sulle regioni settentrionali. Questa sferzata dianticiperà il ritorno in grande stile dell’anticiclone africano atteso per la prossima settimana. Il team del sito www.iL.it informa che tra sabato e domenica l’alta pressione abbandonerà temporaneamente le regioni settentrionali. Il tempo comincerà a cambiare già nella giornata di sabato quando, soprattutto dal pomeriggio, si svilupperanno deiche dalle Alpi si estenderanno alle Prealpi e alte pianure del Nordovest in serata. Nella notte di sabato su domenica isi ...

Nella notte di sabato su domenica isi concentrerannoTriveneto dove il risveglio del 4 luglio sarà molto instabile. Nella giornata di domenica aria più fresca in quota si mescolerà a ...... ma possibili ancheresto della regione. Temperature massime in lieve calo. La tendenza per domenica e lunedì : in buona parte soleggiato. Cumuli nelle ore più calde. Rovesci enel ...Correnti atlantiche più temperate stanno causando un calo delle temperature in questo 2 luglio. Forti temporali al Nord nel weekend. Gli aggiornamenti meteo ...Rovesci o temporali in serata e di notte sulle Alpi, con interessamento delle pianure del Piemonte settentrionale e occasionalmente altrove. Temperature minime in pianura intorno 18 - 21°C, al mare ...