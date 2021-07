Si torna a respirare aria di festival (Di venerdì 2 luglio 2021) I lavoratori dello spettacolo non la ricorderanno come l’estate della rinascita, arrancano con i bonus e (ancora di più) vivono nella totale incertezza, con chiamate last minute per una programmazione inflazionata da variabili sempre più complesse. Finché, come altrove, non si capirà che musica, teatro, circo o quello che si vuole intendere per spettacolo, producono un indotto, pil, per dirla alla maniera di chi tiene i fili. Tuttavia dove siamo, al Parco Massari di Ferrara, si respira finalmente l’atmosfera di un … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 2 luglio 2021) I lavoratori dello spettacolo non la ricorderanno come l’estate della rinascita, arrancano con i bonus e (ancora di più) vivono nella totale incertezza, con chiamate last minute per una programmazione inflazionata da vbili sempre più complesse. Finché, come altrove, non si capirà che musica, teatro, circo o quello che si vuole intendere per spettacolo, producono un indotto, pil, per dirla alla maniera di chi tiene i fili. Tuttavia dove siamo, al Parco Massari di Ferrara, si respira finalmente l’atmosfera di un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

