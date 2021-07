Saint Laurent e i nidi di rondine che potrebbero far saltare la sfilata a Venezia (Di venerdì 2 luglio 2021) Tira una brutta aria sull'Isola di Certosa, a Venezia. La rimozione dei nidi di rondine all'interno del capannone che ospiterà il 14 luglio la sfilata di Saint Laurent in occasione del G20 oltre a non essere piaciuta agli animalisti non è piaciuta nemmeno alla casa di moda francese. Ad informare Saint Laurent della vicenda ci ha pensato anche il consigliere regionale del Pd Andrea Zanoni, che ha fatto recapitare la segnalazione, trasformata in denuncia alla polizia provinciale, alla casa di moda. Il consigliere ha ricordato che la distruzione o la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Tira una brutta aria sull'Isola di Certosa, a. La rimozione deidiall'interno del capannone che ospiterà il 14 luglio ladiin occasione del G20 oltre a non essere piaciuta agli animalisti non è piaciuta nemmeno alla casa di moda francese. Ad informaredella vicenda ci ha pensato anche il consigliere regionale del Pd Andrea Zanoni, che ha fatto recapitare la segnalazione, trasformata in denuncia alla polizia provinciale, alla casa di moda. Il consigliere ha ricordato che la distruzione o la ...

