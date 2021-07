Premi Oscar | Robert Pattinson è tra i nuovi membri dell’Academy

(Di venerdì 2 luglio 2021) Se l’anno precedente l’Academy aveva accolto tra le 800 e le 900 persone, di recente ha scelto di limitare gli ingressi, estendendo l’invito a 395 personalità. Tra i fortunati, spicca il nome di. L’ex Edward Cullen di Twilight, che ha appassionato milioni di fan grazie alla sua storia d’amore con Isabella “Bella” Swan (Kristen Stewart) nella celebre saga cinematografica, entrerà a far parte dell’organizzazione. Il comitato, che ogni anno si occupa di decidere le nomination e le vittorie, assisterà dunque alla presenza dell’interprete britannico. Oltre al nuovo Batman, inoltre, nell’Academy entreranno a far parte anche personalità del ...

