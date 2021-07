Nota influencer inglese annuncia parto in diretta su Only Fans: ecco quanto guadagnerà (Di venerdì 2 luglio 2021) Carla Bellucci è una Nota influencer e modella britannica di 39 anni finita sulla bocca di tutto il mondo per un fatto davvero sconvolgente. La donna (che è in dolce attesa), infatti, ha annunciato che trasmetterà in diretta il suo parto. Ma procediamo con ordine. Come riportato da Fanpage, Carla Bellucci è molto famosa su Only Fans ed è proprio su questo canale che avrebbe deciso di trasmettere la diretta. L’idea le sarebbe venuta in mente proprio dopo la proposta di un fan. Tale follower, infatti, si sarebbe offerto di pagare Carla Bellucci circa 12 ... Leggi su trashblog (Di venerdì 2 luglio 2021) Carla Bellucci è unae modella britannica di 39 anni finita sulla bocca di tutto il mondo per un fatto davvero sconvolgente. La donna (che è in dolce attesa), infatti, hato che trasmetterà inil suo. Ma procediamo con ordine. Come riportato da Fanpage, Carla Bellucci è molto famosa sued è proprio su questo canale che avrebbe deciso di trasmettere la. L’idea le sarebbe venuta in mente proprio dopo la proposta di un fan. Tale follower, infatti, si sarebbe offerto di pagare Carla Bellucci circa 12 ...

Advertising

infoitcultura : Nota influencer nella bufera, interviene Tommaso Zorzi - HankHC91 : RT @FinestreArte: La nota imprenditrice e influencer Kim Kardashian era in visita a Roma: Colosseo deserto e Basilica di San Pietro in Vati… - FinestreArte : La nota imprenditrice e influencer Kim Kardashian era in visita a Roma: Colosseo deserto e Basilica di San Pietro i… - la_inzi : @stazzitta nelle storie ancora devono partorire e fanno indirette richieste di accessori e vestiti o se tempo fa so… - mayabug2 : Essendo io una nota influencer di Twitter.. -