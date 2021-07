NIS America aumenterà i prezzi dei suoi giochi su PC, con una mossa bizzarra – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 2 luglio 2021) NIS America ha deciso di aumentare i prezzi dei suoi giochi su PC a partire dal 19 luglio, con una mossa piuttosto in controtendenza con le logiche di mercato.. NIS America ha deciso di aumentare i prezzi dei suoi giochi su PC, con una mossa alquanto strana se si considera che si tratta di titoli già usciti e disponibili, fino a poco fa, a prezzi inferiori rispetto a quelli decisi ora dal publisher. Con tanto di comunicazione ufficiale sui canali social, NIS America ha fatto sapere che, ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 luglio 2021) NISha deciso di aumentare ideisu PC a partire dal 19 luglio, con unapiuttosto in controtendenza con le logiche di mercato.. NISha deciso di aumentare ideisu PC, con unaalquanto strana se si considera che si tratta di titoli già usciti e disponibili, fino a poco fa, ainferiori rispetto a quelli decisi ora dal publisher. Con tanto di comunicazione ufficiale sui canali social, NISha fatto sapere che, ...

Advertising

Stoupwhiff : NIS America è lieta di annunciare l’uscita di Disgaea 6: Defiance of Destiny. Il titolo è disponibile in Nord Ameri… - PokeMillennium : Quattro titoli della serie 'Trails' in arrivo su Switch, NIS America chiede aiuto ai fan #PokemonMillennium… - AkibaGamers : NIS America ci ricorda che da quest’oggi è disponibile in Europa l’attesissimo Disgaea 6: Defiance of Destiny, in O… - gamescore_it : NIS America, annunciati quattro titoli che arriveranno in occidente! - - Stoupwhiff : NIS America continua la sua partnership con Nihon Falcom e nel corso del 2023 pubblicherà l’ultimo titolo della ser… -

Ultime Notizie dalla rete : NIS America Disgaea 6 Defiance of Destiny: trailer per il lancio su Switch Uscito in Giappone a gennaio, su PlayStation 4 e Switch, Disgaea 6 Defiance of Destiny è disponibile anche da noi, oggi, sulla console ibrida di Nintendo . Per questo NIS America, che pubblica il gioco fuori dal Giappone, ha fatto uscire il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto. Lasciandovi al filmato vi rimandiamo, qualora ne abbiate voglia, alla nostra ...

Disgaea 6 Defiance of Destiny - Recensione - Zombie con manie di grandezza Disgaes 6 Defiance of Destiny Piattaforma: SWITCH Genere: gioco - di - ruolo, strategico Data di uscita: 29 Giugno 2021 Sviluppatore: NIS Distributore: Koch Media disgaea disgaea 6 jrpg nis america ...

NIS America aumenterà i prezzi dei suoi giochi su PC, con una mossa bizzarra Multiplayer.it NIS America aumenterà i prezzi dei suoi giochi su PC, con una mossa bizzarra NIS America ha deciso di aumentare i prezzi dei suoi giochi su PC a partire dal 19 luglio, con una mossa piuttosto in controtendenza con le logiche di mercato.. NIS America ha deciso di aumentare i ...

NIS America aumenterà i prezzi di alcuni dei suoi giochi su PC NIS America aumenterà i prezzi di alcuni dei suoi giochi su PC | Disgaea e YS VIII: Lacrimosa of Dana fra i titoli coinvolti.

Uscito in Giappone a gennaio, su PlayStation 4 e Switch, Disgaea 6 Defiance of Destiny è disponibile anche da noi, oggi, sulla console ibrida di Nintendo . Per questo, che pubblica il gioco fuori dal Giappone, ha fatto uscire il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto. Lasciandovi al filmato vi rimandiamo, qualora ne abbiate voglia, alla nostra ...Disgaes 6 Defiance of Destiny Piattaforma: SWITCH Genere: gioco - di - ruolo, strategico Data di uscita: 29 Giugno 2021 Sviluppatore:Distributore: Koch Media disgaea disgaea 6 jrpg...NIS America ha deciso di aumentare i prezzi dei suoi giochi su PC a partire dal 19 luglio, con una mossa piuttosto in controtendenza con le logiche di mercato.. NIS America ha deciso di aumentare i ...NIS America aumenterà i prezzi di alcuni dei suoi giochi su PC | Disgaea e YS VIII: Lacrimosa of Dana fra i titoli coinvolti.