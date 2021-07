Nasce Blue Community, il network per la salvaguardia di mare e ambiente (Di venerdì 2 luglio 2021) Blue Community Nasce in Sardegna ed è il primo network in Italia formato da già 10 aziende insieme per la salvaguardia del mare e dell’ambiente. Le aziende sarde scommettono sul futuro sostenibile dell’isola impegnandosi per uno sviluppo più “circolare”. E lo fanno mettendosi insieme per l’ambiente e il mare in Sardegna nella neonata Blue Community di MEDSEA, fondazione impegnata nella tutela degli ecosistemi marino costieri. Progetti, numeri e visione comune sono stati oggi condivisi a ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 2 luglio 2021)in Sardegna ed è il primoin Italia formato da già 10 aziende insieme per ladele dell’. Le aziende sarde scommettono sul futuro sostenibile dell’isola impegnandosi per uno sviluppo più “circolare”. E lo fanno mettendosi insieme per l’e ilin Sardegna nella neonatadi MEDSEA, fondazione impegnata nella tutela degli ecosistemi marino costieri. Progetti, numeri e visione comune sono stati oggi condivisi a ...

Advertising

roeroelectric : Sardegna: nasce Blue Community, primo network per la salvaguardia del mare #EnergiaAmbiente - Agenparl : Sardegna: nasce Blue Community, il primo network in Italia formato da già 10 aziende insieme per la salvaguardia de… - AleUmbi94 : Care + Protect è il Brand che nasce per prenderti cura dei tuoi elettrodomestici. Uno dei suoi prodotti è il profum… - cr1nginacoolway : blue greener si nasce si cresce e si muore???????? - Giulia_Eremita : RT @medsea_f: ***breaking news*** Nasce in #Sardegna il primo network di aziende impegnate per l'ambiente e nell'economia circolare per il… -