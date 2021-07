LIVE – F1 GP Austria 2021 | prove libere 2 | gli aggiornamenti in DIRETTA

(Di venerdì 2 luglio 2021) Prosegue con le FP2 il nono appuntamento con il Mondiale di Formula 1, il Gran Premio d’che va in scena sulla pista di Spielberg dove già una settimana fa si è corsa la gara di Stiria: ecco allora di seguito ladella seconda sessione diche prenderà il via alle ore 15 di venerdì 2 luglio. Sarà l’occasione per la Ferrari di testare soluzioni vantaggiose in vista di qualifica e gara, mentre Hamilton e Verstappenranno a chiudere bene il primo dei tre giorni forse decisivi per il Mondiale. Segui lascritta e gli ...

DIRETTA | Gp Austria F1 2021: prove libere, qualifiche e gara [ Live Timing, Foto, Video ]

... succede di nuovo nel 2021 con l'aggiunta in extremis del Gp Stiria disputato domenica scorsa oltre al 'canonico' Gpche comincia invece oggi. Diretta Formula 1/ Garastreaming: ...STREAMING " Il Gran Premio d'potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone ... DIRETTA" OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara. ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come guardare le prove libere in tv - La presentazione del GP d'Austria - Un'occasione per Max Verstappen e la Red Bull Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA L ...Oggi con le prime due sessioni di prove libere si apre il week end del GP d’Austria, nono Gran Premio del Mondiale di Formula 1 2021 ...