L’arte del vittimismo – il melodramma di una società per sole vittime nell’era di Münchausen

L’arte del vittimismo – il (melo)dramma di una società per sole vittime nell’era di Münchausen (Di venerdì 2 luglio 2021) L’abuso di un genere lo rende alla lunga insopportabile. Ciò che inizialmente garantisce risultati, se ripetuto a oltranza può diventare un autogol. A causa dei tanti dilettanti in circolazione, anche la pratica del vittimismo rischia di sortire effetti contrari all’iniziale obiettivo. Sta succedendo in quell’autonarrazione del male imposta prima nel giornalismo e che adesso molte persone fanno propria. Il libero professionismo. Schermi piatti e social network sono invasi da un marketing del Sé che prevede rivelazioni su duri periodi personali appena smaltiti. Ci si racconta come costanti sopravvissuti, perpetui revenants scampati a un qualche peggio e ora tornati più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) L’abuso di un genere lo rende alla lunga insopportabile. Ciò che inizialmente garantisce risultati, se ripetuto a oltranza può diventare un autogol. A causa dei tanti dilettanti in circolazione, anche la pratica delrischia di sortire effetti contrari all’iniziale obiettivo. Sta succedendo in quell’autonarrazione del male imposta prima nel giornalismo e che adesso molte persone fanno propria. Il libero professionismo. Schermi piatti e social network sono invasi da un marketing del Sé che prevede rivelazioni su duri periodi personali appena smaltiti. Ci si racconta come costanti sopravvissuti, perpetui revenants scampati a un qualche peggio e ora tornati più ...

Advertising

SkyTG24 : 'Mi telefona qualcuno da Milano per propormi di spostare l'azienda in Lussemburgo. Mi sembra difficile, gli ho dett… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Affresco di Maria Maddalena nell’Eremo del Crocifisso a Bassiano, Lazio, XIII secolo.… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Vilhelm Hammershøi, Interno con una donna che suona il pianoforte, 1910, olio su tela,… - AngeloR52863515 : NOTA Per vincere dovete stare tutti contro me, ma dulcis in fundo per poi raccomandarvi tutti a noi. Diciamo pu… - MyliusMylius : RT @SimoneRaddi: L’avventura artistica di Fede Galizia, la grande e sconosciuta pittoressa, al Castello del Buonconsiglio di Trento. Oggi s… -

Ultime Notizie dalla rete : L’arte del "Vite - L'arte del possibile": l’ospite della terza puntata è Brunello Cucinelli. VIDEO Sky Tg24