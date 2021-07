La sfida di Crimi a Grillo: voto su SkyVote e non su Rousseau (Di venerdì 2 luglio 2021) Volano ancora stracci nel M5S. Crimi ha disatteso le richieste di Beppe Grillo che in una risposta durissima aveva praticamente intimato di indire il voto per il comitato direttivo su Rousseau. L’attuale del capo politico del Movimento ha deciso che la votazione ci sarà. Ma su SkyVote. E ora? Il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi ha, attraverso una mail, comunicato al garante Beppe Grillo di aver avviato ieri mattina tutti gli adempimenti prodromici allo svolgimento delle votazioni per il comitato direttivo, individuando modalità e tempistiche per la ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Volano ancora stracci nel M5S.ha disatteso le richieste di Beppeche in una risposta durissima aveva praticamente intimato di indire ilper il comitato direttivo su. L’attuale del capo politico del Movimento ha deciso che la votazione ci sarà. Ma su. E ora? Il capo politico del Movimento 5 Stelle Vitoha, attraverso una mail, comunicato al garante Beppedi aver avviato ieri mattina tutti gli adempimenti prodromici allo svolgimento delle votazioni per il comitato direttivo, individuando modalità e tempistiche per la ...

