La Roma dei 2004 sa solo vincere | trionfo nel segno dei gemelli

AGI - Se vincere è di per sé già difficile, ripetersi lo è ancora di più. Una frase sentita e risentita, che mai come in questa occasione, però, mette ancor più chiaramente sotto i riflettori la forza del gruppo classe 2004 della Roma. Campione d'Italia Under 15 nella stagione 2018-2019 (battuto il Milan 2-0), Campione d'Italia Under 17 in quest'annata appena conclusa con la vittoria in finale contro il Genoa (3-1). Due scudetti consecutivi conquistati e che forse avrebbero potuto essere tre con il titolo Under 16 se il non ci fosse stato l'anno di stop per la pandemia, visto che si tratta di uno dei gruppi più forti e promettenti mai ...

