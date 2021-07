La Lega sia con Draghi che con Orban, Salvini per non rispondere fa una battuta: “Doppia linea in Europa? Ne ho una sola, ho perso otto chili” (Di venerdì 2 luglio 2021) Doppia linea della Lega in Europa? Matteo Salvini, dopo aver firmato insieme ai partiti sovranisti europei la “Carta dei valori europei” e dopo aver proposto Mario Draghi come prossimo presidente della Repubblica, glissa e non risponde. “Ho una linea sola, ho anche perso otto chili perché sono a dieta“, dice il leader del Carroccio facendo una battuta a margine della visita a Sorrento. E puntualizza: “Io sono per l’Italia, anche in Europa. E quindi sosteniamo il Governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021)dellain? Matteo, dopo aver firmato insieme ai partiti sovranisti europei la “Carta dei valori europei” e dopo aver proposto Mariocome prossimo presidente della Repubblica, glissa e non risponde. “Ho una, ho ancheperché sono a dieta“, dice il leader del Carroccio facendo unaa margine della visita a Sorrento. E puntualizza: “Io sono per l’Italia, anche in. E quindi sosteniamo il Governo ...

