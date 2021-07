La Consulta: “No alla revoca dei sussidi per i mafiosi e i terroristi che scontano la pena fuori dal carcere. Contrasta con la Costituzione” (Di venerdì 2 luglio 2021) Non si può sospendere la pensione o l’indennità disoccupazione ai mafiosi e ai terroristi che stiano scontando la pena fuori dal carcere. È quello che sostiene la corte Costituzionale nella sentenza numero 137, di cui il relatore è il giudice Giuliano Amato, già presidente del Consiglio. Secondo la Consulta, dunque, la revoca delle prestazioni assistenziali, fondate sullo stato di bisogno, ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo, i quali stiano scontando la pena in modalità alternativa alla detenzione, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Non si può sospendere la pensione o l’indennità disoccupazione aie aiche stiano scontando ladal. È quello che sostiene la corte Costituzionale nella sentenza numero 137, di cui il relatore è il giudice Giuliano Amato, già presidente del Consiglio. Secondo la, dunque, ladelle prestazioni assistenziali, fondate sullo stato di bisogno, ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo, i quali stiano scontando lain modalità alternativadetenzione, ...

