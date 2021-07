Impressionante alluvione nello Utah | devastazione nello Zion National Park Video

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 2 luglio 2021)lampo ha coinvolto martedì parte dello Y, in particolare la zona di Springdale e dello. Una violenta elampo ha coinvolto martedì parte dello Y, in particolare la zona di Springdale e dello. Qui l’ingente quantitativo d’acqua caduto in poco tempo ha trasformato le strade in torrenti, riempendole di detriti trascinati