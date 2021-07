Hakimi PSG, c’è anche il via libera del Real Madrid: nessun giallo (Di venerdì 2 luglio 2021) L’ufficialità di Achraf Hakimi al PSG sta per arrivare, ora che anche il Real Madrid ha dato il via libera all’operazione Slitta l’ufficialità del Paris Saint-Germain per Hakimi. Ma nessun giallo. Di mezzo c’era semplicemente il derecho de tanteo in favore del Real Madrid, che i ‘Blancos’ di Florentino Perez non hanno esercitato come riporta il Corriere dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24 Nell’accordo stipulato l’anno scorso con l’Inter, gli spagnoli avevano la facoltà entro 48 (in questo caso a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) L’ufficialità di Achrafal PSG sta per arrivare, ora cheilha dato il viaall’operazione Slitta l’ufficialità del Paris Saint-Germain per. Ma. Di mezzo c’era semplicemente il derecho de tanteo in favore del, che i ‘Blancos’ di Florentino Perez non hanno esercitato come riporta il Corriere dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24 Nell’accordo stipulato l’anno scorso con l’Inter, gli spagnoli avevano la facoltà entro 48 (in questo caso a ...

FBiasin : Il #PSG: - Ha moltiplicato l'ingaggio di #Neymar. - Ha preso #Wijnaldum. - Sta per annunciare #Donnarumma. - E… - AlfredoPedulla : #Donnarumma e #Hakimi #PSG: bisogna aspettare solo annunci ? #SergioRamos: offerta fatta. #Correa: trattativa in piedi - DiMarzio : #Calciomercato - Dal derecho de tanteo ai bonus che l’#Inter (non) dovrà riconoscere al #RealMadrid per #Hakimi. La… - GaleazzoLorenzo : RT @GFI65: e anche oggi il 99 e Hakimi passano al Psg domani. Le operazioni è chiaro che si faranno entrambe ma alle condizioni del PSG che… - toninocolasante : @GFI65 Prof e l'unica società il PSG che se ne frega del ffp ,Al Kelaifi va a braccetto con Ceferin,brucia milioni… -