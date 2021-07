GTA, Red Dead Redemption e oltre: il co-fondatore di Rockstar, Dan Houser, apre Absurd Ventures in Games (Di venerdì 2 luglio 2021) Il co-fondatore di Rockstar Games e writer di Grand Theft Auto, Dan Houser, ha avviato un nuovo studio di sviluppo. Come notato da Rockstar Mag, è stata recentemente registrata una nuova società nel Regno Unito chiamata Absurd Ventures In Games. Secondo un elenco di attività commerciali, Dan Houser è coinvolto come director. I dettagli sulla nuova società sono scarsi. Absurd Ventures in Games è stata costituita nel Regno Unito il 23 giugno 2021 ed è classificata come una società di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 luglio 2021) Il co-die writer di Grand Theft Auto, Dan, ha avviato un nuovo studio di sviluppo. Come notato daMag, è stata recentemente registrata una nuova società nel Regno Unito chiamataIn. Secondo un elenco di attività commerciali, Danè coinvolto come director. I dettagli sulla nuova società sono scarsi.inè stata costituita nel Regno Unito il 23 giugno 2021 ed è classificata come una società di ...

