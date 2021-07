F1, Lewis Hamilton: “Oggi la macchina andava bene, ma domani la Red Bull avrà di nuovo 2-3 decimi di vantaggio” (Di venerdì 2 luglio 2021) Lewis Hamilton può sorridere al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato del Red Bull Ring (dove sette giorni fa si è corso il primo capitolo della doppietta di Spielberg), infatti, l’inglese ha chiuso in vetta il proprio venerdì, con una W12 che sembra essere tornata ad ottimi livelli, tanto da mettere alle spalle sia Valtteri Bottas sia, soprattutto, Max Verstappen. Dopo il notevole ko che l’olandese ha riservato al sette volte campione del mondo nel primo appuntamento del Red Bull Ring, la Mercedes sembra avere mosso ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021)può sorridere al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato del RedRing (dove sette giorni fa si è corso il primo capitolo della doppietta di Spielberg), infatti, l’inglese ha chiuso in vetta il proprio venerdì, con una W12 che sembra essere tornata ad ottimi livelli, tanto da mettere alle spalle sia Valtteri Bottas sia, soprattutto, Max Verstappen. Dopo il notevole ko che l’olandese ha riservato al sette volte campione del mondo nel primo appuntamento del RedRing, la Mercedes sembra avere mosso ...

